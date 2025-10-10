Patrika LogoSwitch to English

खरगोन

MP में शूट हो रही Bhuvan Bam की वेब सीरीज, स्थानीय लोगों को बना रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा

MP News: अमेज़न प्राइम में साल 2026 में रिलीज होने वाली वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' (The Revolutionaries) की शूटिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटों में चल रही है। इस सीरीज में यूट्यूबर/कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम (Bhuvan Bam) लीड रोल में है।

2 min read

खरगोन

image

Akash Dewani

Oct 10, 2025

Bhuvan Bam The Revolutionaries shooting narmada ghats mp news

Bhuvan Bam The Revolutionaries shooting narmada ghats (फोटो- सोशल मीडिया)

The Revolutionaries: नर्मदा के शांत, भव्य और प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब घाट (Narmada Ghats) अब फिल्मी दुनिया का नया आकर्षण बनते जा रहे हैं। गुरुवार को खरगोन के कसरावद क्षेत्र के नावडाटांडी घाट पर वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' की शूटिंग हुई, जिसमें आसपास के गांव नावडाटौड़ी, सायता और बोथू के 20 से अधिक स्थानीय युवाओं ने ब्रिटिश सैनिकों की भूमिका निभाई।

सुबह 6 बजे से शुरू हुई शूटिंग दोपहर तक जारी रही। इस दौरान शालीवाहन शिव मंदिर परिसर और नर्मदा तट के मुय घाटों पर ऐतिहासिक दृश्यों को फिल्माया गया। घाटों पर फहराते ब्रिटिश झंडे, सैनिकों की पोशार्के, सिर पर साफे, हाथों में बंदूकें और नर्मदा की लहरों पर तैरती नावों का दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई ऐतिहासिक घटना जीवंत हो उठी हो। (MP News)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित

सहायक प्रोडक्शन प्रभारी सतीश पवार ने बताया कि वेब सीरीज का एक हिस्सा नर्मदा तट के सुंदर घाटों पर फिल्माया गया है। यह सीरीज भारत के युवा स्वतंत्रता सेनानियों के सशस्त्र संघर्ष पर केंद्रित है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया और स्वतंत्रता की अलख जगाई।

सीरीज की कहानी प्रसिद्ध लेखक संजीव सान्याल (Sanjeev Sanyal) की चर्चित पुस्तक 'कांतिकारी : भारत ने कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की इसकी दूसरी कहानी' (Revolutionaries: The Other Story of How India Won Its Freedom) से प्रेरित है। इस पुस्तक में उन अनसुने वीरों की कहानियां हैं, जिनका उल्लेख इतिहास की मुयधारा में कम हुआ। (MP News)

निखिल आडवाणी का निर्देशन में बन रही सीरीज

सीरीज निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) कर रहे हैं। जिन्होंने बाटला हाउस (2019) और मुंबई डायरीज 26/11 (2021) से याति प्राप्त की है। वेब सीरीज में प्रमुख भूमिकाएं भुवन बाम (Bhuvan Bam), रोहित सराफ (Rohit Saraf), प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह निभा रहे हैं। इसका पहला लुक जुलाई 2025 में जारी किया गया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। वर्तमान में यह सीरीज पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है और 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने की संभावना है। मांडव व माकड़खेड़ा नर्मदा घाट पर इस भी शूटिंग प्रस्तावित है। (MP News)

Published on:

10 Oct 2025 11:37 am

