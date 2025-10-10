MP में शूट हो रही Bhuvan Bam की वेब सीरीज, स्थानीय लोगों को बना रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा

सीरीज निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार निखिल आडवाणी (Nikhil Advani) कर रहे हैं। जिन्होंने बाटला हाउस (2019) और मुंबई डायरीज 26/11 (2021) से याति प्राप्त की है। वेब सीरीज में प्रमुख भूमिकाएं भुवन बाम (Bhuvan Bam), रोहित सराफ (Rohit Saraf), प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह निभा रहे हैं। इसका पहला लुक जुलाई 2025 में जारी किया गया था, जिसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। वर्तमान में यह सीरीज पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में है और 2026 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने की संभावना है। मांडव व माकड़खेड़ा नर्मदा घाट पर इस भी शूटिंग प्रस्तावित है। (MP News)