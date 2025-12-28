फन टूर्नामेंट : महिलाओं ने संभाला मैदान, खूब लगे चौके-छक्के

उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर हो रही स्पर्धाएं।
खरगोन. शहर का उत्कृष्ट स्कूल मैदान। 22 गज की क्रिकेट पीच और बल्लेबाजी, गेंदबाजी व क्षेत्ररक्षण में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं। जी हां! शनिवार को यह नजारा जिसने भी देखा वह खुश हो गया। दरअसल उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर इन दिनों जनजातिय कार्य विभाग की खेल स्पर्धाएं चल रही है। इसी में विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं अपनी-अपनी टीमों के साथ खेल कौशल दिखा रही है।
शनिवार को मैदान पर जनजातीय कार्य विभाग के तृतीय वार्षिक खेलोत्सव में शिक्षक, शिक्षिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। महिला एवं पुरुष वर्ग के विभिन्न मैच खेले गए। इसमें सेगांव विकासखंड के शिक्षक रवि बघेल ने भीकनगांव टीम के विरु। छह बॉल में छह छक्के लगाकर रवि शास्त्री की याद दिला दी। अपनी टीम को विजयी दिलाई। खेलों के इस महाकुंभ में महिला शिक्षकों का उत्साह देखते ही बनता था। नौकरीपेशा और परिवार के दायित्व के बाद इस प्रकार अपने बचपन को पुन: जीवित करना उनके लिए सुखद अनुभव से कम नहीं रहा।
शनिवार को पुरुष वर्ग में पहला मुकाबला खरगोन और भगवानपुरा के बीच हुआ। इसमें भगवानपुरा ने 97 रन से जीत दर्ज की। सेगांव और खरगोन के मुकाबले में खरगोन की टीम 17 टीम से विजेता रही। कसरावद ने बड़वाह को हराया। इसी तरह सेगांव ने भीकनगांव की टीम को हराया। वहीं महिला वर्ग में भीकनगांव ने भगवानपुरा की टीम को 9 विकेट से मात दी। इस मैच में सुनीता जमरे मैन ऑफ द मैच रही।
