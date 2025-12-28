28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

फन टूर्नामेंट : महिलाओं ने संभाला मैदान, खूब लगे चौके-छक्के

खरगोन. उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर हो रहा पांच दिनी खेल महोत्सव के तहत एसी ट्रायवल की महिला शिक्षकों ने मैदान संभाला। जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक लेवल की टीमें इस स्पर्धा में सहभागिता कर रही हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

खरगोन

image

Gopal Joshi

Dec 28, 2025

Fun tournament: Women take charge, hit many fours and sixes

उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर हो रही स्पर्धाएं।

खरगोन. शहर का उत्कृष्ट स्कूल मैदान। 22 गज की क्रिकेट पीच और बल्लेबाजी, गेंदबाजी व क्षेत्ररक्षण में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाएं। जी हां! शनिवार को यह नजारा जिसने भी देखा वह खुश हो गया। दरअसल उत्कृष्ट स्कूल मैदान पर इन दिनों जनजातिय कार्य विभाग की खेल स्पर्धाएं चल रही है। इसी में विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं अपनी-अपनी टीमों के साथ खेल कौशल दिखा रही है।
शनिवार को मैदान पर जनजातीय कार्य विभाग के तृतीय वार्षिक खेलोत्सव में शिक्षक, शिक्षिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। महिला एवं पुरुष वर्ग के विभिन्न मैच खेले गए। इसमें सेगांव विकासखंड के शिक्षक रवि बघेल ने भीकनगांव टीम के विरु। छह बॉल में छह छक्के लगाकर रवि शास्त्री की याद दिला दी। अपनी टीम को विजयी दिलाई। खेलों के इस महाकुंभ में महिला शिक्षकों का उत्साह देखते ही बनता था। नौकरीपेशा और परिवार के दायित्व के बाद इस प्रकार अपने बचपन को पुन: जीवित करना उनके लिए सुखद अनुभव से कम नहीं रहा।

दूसरे दिन ऐसे रहे परिणाम

शनिवार को पुरुष वर्ग में पहला मुकाबला खरगोन और भगवानपुरा के बीच हुआ। इसमें भगवानपुरा ने 97 रन से जीत दर्ज की। सेगांव और खरगोन के मुकाबले में खरगोन की टीम 17 टीम से विजेता रही। कसरावद ने बड़वाह को हराया। इसी तरह सेगांव ने भीकनगांव की टीम को हराया। वहीं महिला वर्ग में भीकनगांव ने भगवानपुरा की टीम को 9 विकेट से मात दी। इस मैच में सुनीता जमरे मैन ऑफ द मैच रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / फन टूर्नामेंट : महिलाओं ने संभाला मैदान, खूब लगे चौके-छक्के

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लेटलतिफी… एक साल में तैयार होने वाली सीसीयू यूनिट दो साल बाद भी नहीं हुई शुरू

Delays... The CCU unit, which was supposed to be ready in a year, hasn't started even after two years.
खरगोन

बच्चों का भोजन खटाई में : चार माह से स्व सहायता समूह को नहीं मिला पारिश्रमिक, पोषण आहार देने में परेशानी

Children's meals in jeopardy: Self-help groups haven't received remuneration for four months, struggling to provide nutritious meals
खरगोन

मिस्टर नटवरलाल….बेटी के हाथ पीले करने की कहानी बताकर सराफा कारोबारी को नकली आभूषण दिए, बदले में असली जेवर, नकदी लेकर हो गए फरार

Mr. Natwarlal... Told a story about his daughter's wedding and gave him fake jewelry, then fled with the real jewelry and cash.
खरगोन

खेल के मैदान पर बवाल… खिलाडिय़ों ने फाड़े सर्टिफिकेट, फेंके मेडल

Chaos on the sports field... Players tore up certificates and threw away medals.
खरगोन

निमाड़ी स्टाइल में नए साल का स्वागत… मिट्टी-लकड़ी के बने घरोदों में ठहरेंगे पर्यटक…

Welcoming the New Year in Nimar style... Tourists will stay in houses made of mud and wood...
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.