मल्टीनेशनल कंपनी में तीन लाख प्रति माह सैलेरी छोड़ नर्मदा परिक्रमा पर निकले मुंबई के यह शख्स…

खरगोन. मल्टीनेशनल कंपनी में कभी लाखों की सैलेरी लेकर आलीशान जीवन जीने वाले मुंबई के संजय ओरा ने अचानक ऐसा निर्णय लिया कि हर कोई हैरान रह गया। कभी एयरकंडिशन रूम में बैठकर जॉब करने वाला यह शख्स इन दिनों नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। आस्था और भक्ति की इस यात्रा में उनके साथ कवडिय़ा गांव की राधिका पाटीदार व बड़वेल गांव की बबीता पाटीदार भी है। शनिवार को तीनों यात्री परिक्रमा करते हुए धरगांव पहुंचे। यहां रात्रि विश्राम किया। ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। रात्रि विश्राम व भोजन व्यवस्था युवाओं समाजसेवी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष चेतन पाटीदार ने की। पत्रिका से विशेष चर्चा में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए।

मुंबई निवासी 50 वर्षीय संजय बोरा ने बताया वे एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। प्रतिमाह तीन लाख रुपए वेतन मिल रहा था। सोशल मीडिया पर नर्मदा परिक्रमा से जुड़े वीडियो देखे तो भक्ति की लौ जागृत हुई। इसी बीच उनके पिता रमेश बोरा, जो भारतीय रिजर्व बैंक में सेवारत थे, का कोरोनाकाल में निधन हो गया। पिता के निधन बाद उनके मन में यह भावना जागृत हुई कि वें पिता की आत्मा की शांति के लिए यह पुण्य यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा- भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग धन तो कमा लेते हैं, मगर माता-पिता की सेवा और उनके साथ समय बिताना भूल जाते हैं। उनकी नर्मदा परिक्रमा किसी व्यक्तिगत मन्नत की पूर्ति नहीं, बल्कि पिता के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। संजय बोरा ने यात्रा की शुरुआत ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से की।