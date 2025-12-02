Ratlam में ई अटेंडेंस के कारण हजारों टीचरों का वेतन रुका

रतलाम. शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में ईअटेेंडेंस अब शिक्षकों और विभागीय अमले के लिए मुसीबत बन गई है। दिसंबर माह की दो तारीख होने के बाद भी दोनों ही विभागों के हजारों कर्मचारियों को वेतन जारी नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठन और इनसे जुड़े नेता गुस्से में हैं। वेतन रोकने का आदेश किसने दिया यह कोई नहीं बता पा रहा है। कोषालय से वेतन बिल रिजेक्ट करके बीईओ के लॉगिन में वापस कर दिए हैं। कोषालय में समय रहते वेतन बिल पहुंच चुके थे किंतु 2 तारीख को लगभग सभी बिलों को रिजेक्ट करते हुए ई अटेंडेंस प्रमाणीकरण देने का मैसेज भेज दिया। शाम को मीडिया तक बात पहुंचने से विभागीय अधिकारियों में हडक़ंप मचा और रात में ही बिल जारी करने के फोन घनघनाने लगे। बिल रिजेक्ट होने से यह संभव नहीं है। अब कर्मचारियों को दो दिन बाद ही वेतन मिल पाएगा।