पत्नी की हत्या से पहले गूगल से पूछा गला दबाने के निशान आएंगे क्या…



जानकारी के अनुसार आरोपी पति शराब पीने एवं रात में लेट घर आने की आदी था। इसी बात पर पत्नी बुलबुल विवाद करती थी। साथ ही पत्नी को पति के अवैध संबंधों का पता चल गया था। इस पर उसने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या के सबूत मिटाने के लिए बकायदा गूगल पर सर्च किया कि पीएम रिपोर्ट में क्या गला दबाने के निशान आते हैं और यदि आते है तो उसे मिटाने के लिए क्या किया जाए। पोस्ट मार्टम में क्या गला फाड़ा जाता है। बिलपांक थाना प्रभारी अय्यूब खान ने आरोपी से पूछताछ की तो यह सब बाते उगली और मोबाइल पर सर्च की गई सभी बातें सबूत के रूप में कोर्ट ने मान्य करते हुए सजा सुनाई।