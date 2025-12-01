Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

यात्रा से पहले पढे़ यह खबर : भारतीय रेलवे में ब्लॉक के चलते कई ट्रेन की गति पर असर

भारतीय रेलवे देशभर में अलग-अलग कार्य के चलते ब्लॉक ले रही है।

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 01, 2025

Railway Alert Jaipur Gomtinagar train route changed Bandra Terminus and Hadapsar-Jodhpur New Update

फाइल फोटो पत्रिका

रतलाम। भारतीय रेलवे देशभर में अलग-अलग कार्य के चलते ब्लॉक ले रही है। इसके चलते रतलाम से निकलने वाली कई ट्रेन की गति पर असर होगा। यह ब्लॉक देश में अलग-अलग जगह लिए जा रहे है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के चूरू-आसलू-दुधवाखारा स्टेशन के चूरू-सादुलपुर सेक्शन में पैच डबलिंग एवं ऑटोमैटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य के चलते पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

- 6, 13, 20 एवं 27 जनवरी को रामेश्वरम से चलने वाली ट्रेन नंबर 20497 रामेश्वरम – फिरोजपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वारा सीकर-लोहारू-सादुलपुर चलेगी, एवं झुंझुनू, लोहारू स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

- 24 जनवरी को फिरोजपुर से चलने वाली ट्रेन नंबर 20498 फिरोजपुर-रामेश्वरम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सादुलपुर -लोहारू-सीकर चलेगी, एवं लोहारू, झुंझुनू, स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

- 21 जनवरी को बीकानेर से चलने वाली ट्रेन नंबर 04711 बीकानेर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया बीकानेर, मेरटा रोड बाईपास-जयपुर चलेगी, एवं नोखा, नागौर, मेरटा रोड बाईपास, डेगाना, मकराना, फुलेरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

- 22 जनवरी को बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन नंबर 04712 बांद्रा टर्मिनस-बीकानेर स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया जयपुर - मेरटा रोड बाईपास-बीकानेर चलेगी, एवं फुलेरा, मकराना, डेगाना, मेरटा रोड बाईपास, नागौर, नोखा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

24 जनवरी को बीकानेर से चलने वाली ट्रेन नंबर 04715 बीकानेर-साईंनगर शिर्डी स्पेशल परिवर्तित मार्ग वाया बीकानेर, मेरटा रोड बाईपास-जयपुर चलेगी, एवं नोखा, नागौर, मेरटा रोड बाईपास, डेगाना, मकराना, फुलेरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

मुंबई सेंट्रल में ब्लॉक, चार ट्रेन प्रभावित

मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रैक रिन्यूअल कार्य के चलते 23 नवंबर से 60 दिनों का ब्लॉक लिया गया है। इसके चलते पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित होंगी।

आंशिक रूप से निरस्त होने वाली ट्रेन

- ट्रेन नंबर 22210 हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस दादर स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी तथा दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

- ट्रेन नंबर 09086 इंदौर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस दादर स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी तथा दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

- ट्रेन नंबर 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस दादर स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी तथा दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

- ट्रेन नंबर 09186 कानपुर अनवरगंज-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस दादर स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी तथा दादर और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

Published on:

01 Dec 2025 11:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / यात्रा से पहले पढे़ यह खबर : भारतीय रेलवे में ब्लॉक के चलते कई ट्रेन की गति पर असर

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika

