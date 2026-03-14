आइएएस फार्म हाउस जुआ कांड में केयरटेकर गिरफ्तार

डॉ. आंबेडकर नगर (महू). मानपुर क्षेत्र के आवलीपुरा स्थित कोठी निवास फार्म हाउस में संचालित हाईप्रोफाइल जुए के अड्डे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऋषि यादव, अर्जुन गिरवाल और फार्म हाउस के केयरटेकर रंजीत जाट को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें जुआ संचालन से जुड़े कई नए खुलासे सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार पूछताछ में केयरटेकर रंजीत जाट ने स्वीकार किया कि फार्म हाउस को मालिक की जानकारी के बिना किराए पर दिया गया था, जहां जुए की महफिल सजाई जाती थी। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि ऋषि यादव जुआ खेलने आने वाले लोगों के लिए चाय-पानी और नाश्ते की व्यवस्था करता था। वह बाहर से चाय-नाश्ता लाकर जुआरियों को उपलब्ध कराता था।