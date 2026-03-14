MP में नई रेल लाइन बिछाने की पर्यावरण विभाग ने दी मंजूरी, मालवा-निमाड़ के विकास को मिलेगा रफ्तार

इंदौर- बुधनी रेल लाइन को मालवा-निमाड़ क्षेत्र के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर इंदौर से भोपाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के बीच दूरी और समय में कमी आएगी। मालवा-निमाड़ क्षेत्र को सीधा और मजबूत रेल संपर्क मिलेगा। व्यापार, कृषि परिवहन और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। क्षेत्रीय आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाएं बढ़ेगी। यह परियोजना लंबे समय से क्षेत्रीय मांग का हिस्सा रही है और अब वन भूमि स्वीकृति मिलने के बाद इसके धरातल पर उतरने की उम्मीद मजबूत हुई है।