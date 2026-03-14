1373 करोड़ में बन रहा MP का पहला एलिवेटेड रोड, जमीन अधिग्रहण जारी

Elevated Road Construction: ग्वालियर शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए स्वर्णरेखा नदी पर एलिवेटेड रोड तेजी से आकार ले रहा है। 1373.21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 14.2 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट दो चरणों में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की रिंग रोड की तर्ज पर बन रहा यह एलिवेटेड कॉरिडोर 293 पिलरों पर खड़ा होगा और इसमें 14 एंट्री-एग्जिट लूप बनाए जा रहे हैं, जिससे शहर के प्रमुख इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा।