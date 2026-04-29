अब बच्चे बनेंगे फाइनेंस टीचर, CBSE की ‘मधुकर’ से आसान होगा Income Tax Act 2025

MP news: आयकर के नियम-कानून समझना सबके बस की बात नहीं। कई बार विशेषज्ञ भी उलझ जाते हैं। ऐसे में आयकर विभाग और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वित्तीय साक्षरता की पहल की है। अब बच्चे भी कॉमिक्स पढ़ते-पढ़ते आयकर को जानेंगे। कॉमिक्स की किरदार है 'मधुकर'। यह मधुमक्खी डंक नहीं मारती, नए इनकम टैक्स एक्ट-2025 का ज्ञान बांटती है। सीए पंकज शर्मा ने बताया, स्कूलों से शुरुआत दूरदर्शी कदम है।