लाखों लोगों को होगा फायदा, 146 km के झांसी-धौलपुर रूट का 80% काम पूरा

MP News: झांसी से धौलपुर के बीच 146 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इस पूरे सेक्शन में करीब 80 प्रतिशत हिस्से में मेटल बीम फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे ट्रैक पहले की तुलना में काफी सुरक्षित हो गया है। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक पर सबसे बड़ी समस्या पशुओं के अचानक ट्रैक पर आ जाने की रही है।