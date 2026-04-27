गर्मी बढ़ते ही शहर प्यासा : रोज सप्लाई के दावे ध्वस्त, आधी भर रही टंकियां तो कुछ आधी भी नहीं

तापमान बढ़ते ही शहर में पेयजल संकट ने दस्तक दे दी है और नगर निगम के प्रतिदिन पानी सप्लाई के दावे जमीनी हकीकत के आगे ढहते नजर आ रहे हैं। इंदरगंज, नूरगंज, गोरखी, सिंकदर कंपू,दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, रामदास घाटी व लक्ष्मण तलैया जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भरी जा रहीं। नतीजा, इससे नलों में सुबह-सुबह पानी नहीं आने अथवा कम आने से पब्लिक में खासी नाराजगी है। सुबह-शाम पानी का इंतजार अब रोजमर्रा की मजबूरी बन चुका है। कई वार्डों में एक दिन छोडकऱ सप्लाई हो रही है, जबकि निगम रोजाना वितरण का दावा करता है। ऐसे में अब महापौर, सभापति, निगम और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल राहत के नाम पर सिफ्र आश्वासन ही मिल रहा है।