राजा रघुवंशी हत्याकांड: जमानत के बाद सबसे पहले किससे मिलेगी सोनम रघुवंशी !

raja raghuvanshi murder case: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी शिलांग जेल में बंद थी। वहीं अब अब इस केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है, इसकी पुष्टि राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने की है। इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। अब इस केस में सभी का ध्यान इस बात पर है कि जेल से बाहर आने के बाद सोनम सबसे पहले किससे मिलेगी। हालांकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए माना जा रहा है कि पुलिस की सुरक्षा में ही उसे बाहर लाया जा सकता है।