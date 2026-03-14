ईरान-इजरायल युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई! फल और ड्राई फ्रूट्स के दामों में 20 प्रतिशत तक की उछाल

सेब और अन्य आयातित फलों के दाम भी ऊपर चले गए हैं, जिससे खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, भारतीय मसालों के दामों में नमी देखी जा रही माल है। घरेलू उत्पादन बेहतर होने और निर्यात मांग में कमी आने से हल्दी, धनिया और लाल मिर्च जैसे मसालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। थोक व्यापारी पुनीत सेठी के अनुसार ईद और नवरात्र पर मांग के समय की कमी खल रही है। यदि युद्ध लंबे समय तक चला, तो कीमतें और बढ़ सकती है, क्योंकि पुराना स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। विशेष रूप से 280 रुपए तक में बिका छबीला एक सप्ताह में बाजार से गायब हो गया है।