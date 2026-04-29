अधिकारी की हरकत पर भड़के सीएम मोहन यादव, काफिला रुकवाकर दी नसीहत

CM Mohan Yadav- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को जबलपुर का दौरा किया। प्रवास के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों, स्थानीय नेताओं से बातचीत भी की। यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते समय एएसपी स्तर के एक अधिकारी की कार्यशैली पर उन्होंने आपत्ति जताई। सीएम मोहन यादव ने बाकायदा काफिला रुकवाकर मौके पर ही कलेक्टर व एसपी को बुलाकर बात की। बताया जा रहा है कि पुलिस अधिकारी कमर पर हाथ रखकर खड़े थे। सर्किट हाउस से एयरपोर्ट जाते समय सीएम मोहन यादव की उनपर नजर पर पड़ गई। उन्होंने अधिकारी के व्यवहार को लेकर खासी नाराजगी जताई। घटना की जानकारी भोपाल तक पहुंच गई है और वरिष्ठ स्तर पर भी मामले को संज्ञान में लिया गया है।