BJP: गुटों में बंटी भाजपा, अपने आकाओं की ही बात मानते हैं पदाधिकारी!

शहर भाजपा दो गुट में बंट गई है। एक गुट पूर्व अध्यक्ष गौरव रणदिवे तो दूसरा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का है। साथ होने का दावा किया जाता है लेकिन आयोजनों में दूरी साफ नजर आती है। प्रशिक्षण वर्ग में रणदिवे रहे, लेकिन उनके गुट के नेता नदारद थे। भाजपा संगठन में आरोप है कि जब भी कोई वरिष्ठ नेता व मंत्री आते हैं तो दूसरे गुट के पदाधिकारियों को महत्व नहीं दिया जाता, अपने नजदीकियों को ही अध्यक्ष मिलवाते हैं। पिछले बैठकों में इस तरह के आरोप लगे तो दूसरों को भी आगे लाने का दिखावा हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में भी ऐसा देखने को मिला। शहर अध्यक्ष के नजदीकियों के पास जिम्मेदारी थी जिसके कारण दूसरा गुट दूर रहा।