सोनम रघुवंशी जेल से बाहर, अब ‘प्रेमी राज कुशवाहा’ को भी मिलेगी जमानत!

Raja Raghuvanshi Murder Case:इंदौर शहर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। इंदौर में राजा के परिवार को जब इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शिलांग में वकील से बात की, तब इस बात की पुष्टि हुई। परिवार सोनम की जमानत से नाखुश है। भाई ने मुख्य आरोपी को जमानत मिलने पर चौंकाने वाली बात उजागर की है, वहीं मां ने केस में सीबीआइ जांच की मांग की है। राजा के पिता ने सोनम की जमानत निरस्ती के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाने की बात कही।