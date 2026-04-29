सामान्य और आरक्षित वर्ग में भेदभाव से जुड़े मामले में एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP Highcourt- देशभर में सामान्य यानि अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में भेदभाव की कई केस लगातार सामने आते रहते हैं। इस मुद्दे पर दोनों वर्गों के स्टूडेंट भी आपस में भिड़ते रहते हैं। कॉलेजों में दोनों वर्गों के आपसी संघर्ष और भेदभाव से जुड़ी कई शिकायतें आती हैं। इससे जुड़े एक मामले में एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कॉलेजों के सामान्य वर्ग के छात्रों को खासी राहत देते हुए कहा है कि कॉलेज प्रबंधन को छात्रों से भेदभाव से जुड़ी सभी वर्गों की शिकायतें समान रूप से सुननी होगी। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में केंद्र व राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।