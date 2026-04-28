एमपी को मिलेगी ‘300 करोड़’ के सोलर प्लांट की सौगात, CM करेंगे उद्घाटन

MP News: इंदौर में 300 करोड़ की लागत से नगर निगम का सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया है जिसका उद्घाटन बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करने जा रहे है। प्लांट से 60 मेगावाट बिजली पैदा होगी जिससे निगम को नर्मदा लाने में होने वाले बिजली के खर्च में 50 करोड़ रुपए की बचत होगी। कार्यक्रम को लेकर महापौर और उनकी टीम जुट गई है तो सभी पार्षदों को भीड़ जुटाकर लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार की शाम 5 बजे जलूद में बने सोलर ह्रश्वलांट का उद्घाटन करेंगे जिसको लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज सुबह पार्षदों की बैठक बुलाई थी।