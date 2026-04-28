एमपी में बनेगा रेल बाईपास ट्रैक, शहर के बाहर से गुजरेंगी ट्रेनें

रेल अधिकारियों के मुताबिक इस बाईपास लाइन से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो मालगाड़ियां इंदौर में बिना रुके गुजरती हैं, वे शहर में प्रवेश किए बिना सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। इससे शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा और मौजूदा ट्रैक पर चलने वाली यात्री ट्रेनों की टाइमिंग भी सुधरेगी। साथ ही यह ट्रैक एक तरह से इमरजेंसी लाइन का भी काम करेगा। किसी हादसे या तकनीकी समस्या की स्थिति में ट्रेनों को इस वैकल्पिक मार्ग से डायवर्ट किया जा सकेगा। कुल मिलाकर रेलवे का यह बाईपास प्लान इंदौर को भविष्य के ट्रैफिक दबाव से राहत देने की बड़ी तैयारी माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह प्रोजेक्ट शहर की रेल व्यवस्था को और अधिक सुगम और आधुनिक बना सकता है।