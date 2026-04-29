BJP के ‘विधायक जी’ की ‘मॉर्निंग वॉक’ पर लगा बैन, 25 साल से जारी था सिलसिला

पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि हार्डिया के साथ पार्षद प्रणव मंडल, पार्षद पति अनिल गोहर, भाजपा नगर महामंत्री कैलाश पिंपले, पूर्व पार्षद रेम सिंह बघेल व परसराम वर्मा, हरिशंकर रायकवार, अशोक अधिकारी सहित 25 से 30 लोग वॉकिंग करने जाते हैं जो ट्रैनिंग सेंटर के अफसरों को नागवार गुजरा। अचानक से उन्होंने सभी की वॉकिंग पर रोक लगा दी। इसके लिए तर्क ये है कि सेंटर की जगह पुलिस की है और सार्वजनिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं। बड़ी संख्या में कैडेट्स रहते हैं जिनकी ट्रैनिंग चलती है। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश से गोपनीयता भंग होती है।