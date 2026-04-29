‘मुझे सोनम से पूछना है ये 1 सवाल…’, भाई बोला- सोनम उन पर करा सकती हमला

Raja raghuvanshi murder case: इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोरकर रख दिया था, अब एक बार फिर से सोनम की जमानत की खबर ने लोगों को शॉक में डाल दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस खबर के आते ही इंदौर में राजा के घर पर सभी लोग परेशान है। राजा की मां और भाई ने न्याय व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। परिवार सोनम की जमानत से नाखुश है।