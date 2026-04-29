जमानत के बावजूद इंदौर नहीं आ पाएगी सोनम, राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ने रख दी बड़ी शर्त

Raja Raghuvanshi Murder Case : देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री रहे मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से ट्विस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले हनीमून पर गए पति पत्नी का अचानक से गायब होना, फिर पति राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई में क्षत-विक्षत हालत में बरामद होना, फिर पत्नी सोनम रघुवंशी का अपने ही पति का कातिल साबित होना और महज एक साल से भी कम समय में कथित कातिल पत्नी का जमानत पर जेल से रिहा होना और अब शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी केस में जो फैसला सुनाया है, उसने भी हर किसी को हैरान करके रख दिया है।