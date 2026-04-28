उमा भारती ने बताया, देश में कब तक खत्म नहीं होगा आरक्षण?

उमा भारती ने मंच से कहा कि लोधी समाज की संख्या काफी अधिक है और उनकी भागीदारी से सरकारें बनती हैं। यह समाज सरकार बनाने की ताकत रखता है, इसलिए अब समानता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इस दौरान उमा भारती ने मंच से पीएम नरेन्द्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहलगाम की घटना का जवाब देकर भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया में साबित की है और एक दिन भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर ही रहेगा, उस दिन पाकिस्तान अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा।