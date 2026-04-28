MP Cabinet Decisions: गेहूं खरीद में बना रिकॉर्ड, आंगनबाड़ियों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक बड़ा बजट

मोहन सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने एमपी को 100 लाख टन गेहूं उपार्जन की अनुमति दी है, जो मध्यप्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड हो गया है। अब तक करीब 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और किसानों 2546 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए अब उपार्जन केंद्र सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और शनिवार की भी छुट्टी नहीं रहेगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि बारदाने की कोई कमी नहीं होने देंगे, जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े।