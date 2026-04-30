नीला ड्रम कांड: पत्नी पर शक, बेटी बनी शिकार… पिता ने गला घोंट नीले ड्रम में छिपाई लाश, अब हुआ फैसला

दूसरी ओर कोर्ट में पिता की ओर से कहा गया कि बेटी के अन्य व्यक्ति से संबंध थे, उसने ही उसे मारा है। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यदि बेटी के किसी व्यक्ति से संबंध को परिवार पसंद नहीं करता तो निश्चित ही परिवार पहले उस पर शंका जाहिर करता और उसे आरोपी बनाने का प्रयास करता। न की अपने परिजन को फंसाता। कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड के साथ साक्ष्य मिटाने के लिए 3 साल और 500 रुपए के अर्थदंड के साथ ही हत्या के प्रयास में 5 साल और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।