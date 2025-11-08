जयपुर में पूर्व IAS की बहू का लेपर्ड से हुआ आमना-सामना, आज रात के लिए अलर्ट

जयपुर। राजधानी में शुक्रवार आधी रात दुर्गापुरा स्थित पॉश कॉलोनी लाल बहादुर नगर में अचानक लेपर्ड के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा यह लेपर्ड गाड़ियों की लाइट देखते ही एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता रहा। लोग जाग गए और डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम पूरी रात रेस्क्यू अभियान में जुटी रही, लेकिन लेपर्ड पकड़ में नहीं आया।