Jaisalmer: टारगेट हुआ मिस, जैसलमेर में गांव के पास गिरा मिसाइल का टुकड़ा, तेज धमाके से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

यहां वर्ष भर थल व वायु सेना के युद्धाभ्यास चलते रहते है। शनिवार को यहां सेना का युद्धाभ्यास चल रहा था। इस दौरान दोपहर बाद अपराह्न करीब 4 बजे एक मिसाइल लक्ष्य पर छोड़ी गई। बताया जा रहा है कि मिसाइल अपने टारगेट से मिस हो गई और उसका एक टुकड़ा भादरिया गांव के पास आकर गिरा। तेज धमाके से ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। जिससे कोई हादसा नहीं हुआ।