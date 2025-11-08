Jaisalmer: टारगेट हुआ मिस, जैसलमेर में गांव के पास गिरा मिसाइल का टुकड़ा, तेज धमाके से ग्रामीणों में मचा हड़कंप

जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज के पास स्थित भादरिया गांव के पास शनिवार दोपहर बाद एक मिसाइल का टुकड़ा तेज धमाके के साथ गिरा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज विस्तृत भू-भाग में फैली हुई है।
यहां वर्ष भर थल व वायु सेना के युद्धाभ्यास चलते रहते है। शनिवार को यहां सेना का युद्धाभ्यास चल रहा था। इस दौरान दोपहर बाद अपराह्न करीब 4 बजे एक मिसाइल लक्ष्य पर छोड़ी गई। बताया जा रहा है कि मिसाइल अपने टारगेट से मिस हो गई और उसका एक टुकड़ा भादरिया गांव के पास आकर गिरा। तेज धमाके से ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। जिससे कोई हादसा नहीं हुआ।
धमाके की आवाज सुनकर मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों की सूचना पर रेंज स्क्रैप ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर मिसाइल के टुकड़े को अपने कब्जे में लिया। हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर शनिवार शाम तक सेना या पुलिस किसी की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई।
