Jaipur News : अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों का हमला, श्मशान में मची भगदड़, कई लोग घायल

जयपुर। बस्सी उपखंड के दूधली गांव में रविवार सुबह शोक का माहौल उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गया, जब एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड लोगों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के दूधली गांव में अंतिम संस्कार के दौरान जैसे ही चिता को मुखाग्नि दी गई, पास खड़े नीम और पीपल के पेड़ों पर लगे तीन छत्तों में हलचल शुरू हो गई। कुछ ही क्षणों में मधुमक्खियां उग्र हो गई और श्मशान घाट पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया।