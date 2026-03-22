Bee Attack: मधुमक्खियों के हमले में 50 से अधिक लोग घायल, टोंक रोड पर मची अफरा-तफरी, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका

कुछ ही क्षणों में हालात बेकाबू हो गए और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुपहिया वाहन चालक संतुलन खो बैठे, जबकि पैदल राहगीर बचने के लिए दुकानों, घरों और वाहनों के पीछे शरण लेते नजर आए। कई लोगों ने सिर और चेहरे को कपड़ों से ढंककर खुद को बचाने का प्रयास किया। मधुमक्खियों के इस हमले में 50 से अधिक लोग जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कई घायलों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और उन्हें तत्काल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की।