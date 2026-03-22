LPG संकट के बीच राजस्थान के इस जिले को PNG का तोहफा, सिर्फ 354 रुपए में मिलेगा कनेक्शन; होंगे ये फायदे

-24 घंटे निरंतर आपूर्ति, सिलेंडर की डिलीवरी का इंतजार नहीं।

-प्राकृतिक गैस हवा से हल्की होती है, रिसाव होने पर जल्दी फैल जाती है, दुर्घटना की संभावना कम।

-मीटर आधारित बिलिंग, केवल उपयोग की गई गैस का भुगतान।

-भारी सिलेंडर संभालने की आवश्यकता नहीं।

-पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ जलन और वायु गुणवत्ता में सुधार।

-जिला रसद अधिकारी इन्द्रपाल मीणा ने गुरुवार को गैस कम्पनी प्रतिनिधि अंकित कुमार व तकनीकी कर्मचारियों के साथ -पुराने हाउसिंग बोर्ड में घर-घर जाकर पीएनजी के फायदे बताए और उपभोक्ताओं से कनेक्शन लेने का अनुरोध किया।