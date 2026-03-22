LPG Crisis in Rajasthan: राजस्थान में गैस सिलेंडर लेना हुआ मुश्किल, गैस कंपनियों के नए नियमों से बढ़ी टेंशन

इस स्थिति के कारण गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं और संचालकों के बीच आए दिन विवाद हो रहे हैं। एजेंसी संचालकों का सुझाव है कि जिन उपभोक्ताओं ने नंबर अपडेट करा लिया है, उनकी बुकिंग 25 दिन के बजाय 3 दिन में ही करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि उन्हें समय पर सिलेंडर मिल सके। पत्रिका संवाददाता ने शहर की कुछ एजेंसियों पर जाकर हालात देखे। कई जगह सिलेंडर के लिए उपभोक्ता परेशान नजर आए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई।