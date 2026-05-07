Rajasthan Farmers: राजस्थान के किसानों के लिए नई तैयारी, गांव की जरूरत के हिसाब से खरीदे जाएंगे कृषि उपकरण

सरकार अब खेती में मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी तेजी से विकसित करेगी। खास बात यह रहेगी कि गांवों में कौन-सी मशीनों की जरूरत है, इसका फैसला ग्रामीणों की राय से होगा। यानी अब ट्रैक्टर, रीपर, सीड ड्रिल या अन्य कृषि उपकरण स्थानीय जरूरत के हिसाब से खरीदे जाएंगे। इससे किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि उपकरण मिल सकेंगे।