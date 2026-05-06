Water Management: राजस्थान बना रहा ‘वाटर ब्लूप्रिंट’, हर बूंद का होगा हिसाब तय, जानें क्या है पूरी योजना

River Basin Master Plan: जयपुर. रेगिस्तानी राज्य राजस्थान अब पानी की हर बूंद का वैज्ञानिक हिसाब रखने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। ‘विकसित राजस्थान—2047’ के विज़न को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने नदी बेसिन मास्टर प्लान को मिशन मोड में तैयार करने का फैसला किया है। मंगलवार को सचिवालय में हुई हाई-लेवल बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने साफ संकेत दे दिए कि आने वाले वर्षों में पानी सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि विकास की धुरी होगा।