Rajasthan Weather Alert: राजस्थान में अगले 3 घंटे में 5 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, चलेगी 80 किमी. की रफ्तार से तेज हवा !

Rajasthan Weather Alert: जयपुर। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने गुरुवार दोपहर प्रदेश के कई जिलों के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज यानी सात मई को दोपहर करीब तीन बजे अलर्ट जारी किया हैं । इस चेतावनी के अनुसार अगले तीन घंटे में राजस्थान के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, बूंदी तथा कोटा जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। चालीस से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवा चलने की संभावना जताई गई।

इसके अलावा करौली व बारां जिलों में भी मौसम में परिवर्तन की संभावना है। यहां तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवा चलेगी।