Railway Overbridge: राजस्थान के इस रेलवे फाटक पर जाम से मिलेगी मुक्ति, अंतिम चरण में पहुंचा ओवरब्रिज का काम

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ओवरब्रिज लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग रहा है। अब जब परियोजना अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो लोगों को इसके शीघ्र उद्घाटन का इंतजार है। प्रशासन का भी मानना है कि आरओबी के शुरू होते ही निवाई क्षेत्र में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। वर्तमान में जयपुर रोड का सारा यातायात निवाई शहर से होकर गुजर रहा है जिससे आए जाम लग जाता है। यह ओवरब्रिज पूरा होते है आमजन को राहत मिलेगी और यातायात पुनः सुचारू हो पाएगा।