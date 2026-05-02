Rajasthan: किसी और से तय हो गई प्रेमिका की शादी, फिर 3 घंटे तक चला प्रेमी का हाईवोल्टेज ड्रामा; 2 थानों की पुलिस पहुंची

Tonk News: टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रेमिका से शादी करवाने की मांग को प्रेमी अपने साथी के साथ व्यास सर्किल के पीछे स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया। जानकारी के अनुसार सांगानेर क्षेत्र के बांबी निवासी जीतू (21) और उसका साथी अशोक (17) टावर पर चढ़ गए।