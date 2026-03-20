राजस्थान: मस्जिद के टॉयलेट में इमाम ने मजदूर को जिंदा जलाया, तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत, नेक सलाह नागवार गुजरी

Murder of Youth by Burning Inside Tonk Mosque: राजस्थान के टोंक जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को तार-तार कर दिया है। मालपुरा उपखंड के कलमंडा गांव में एक मस्जिद के इमाम ने मामूली कहासुनी के बाद एक मजदूर को टॉयलेट में बंद कर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे पीड़ित की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।