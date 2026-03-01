Rajasthan : टोंक में दिल दहला देने वाला क्राइम, मजदूर को जिंदा जलाने वाला आरोपी इमाम गिरफ्तार

Rajasthan : टोंक जिले के कलमंडा ग्राम में एक मजदूर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में फरार आरोपी हाफिज अब्दुल रशीद को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस उप अधीक्षक आशीष प्रजापत ने बताया कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा निवासी हाफिज अब्दुल रशीद ने कलमंडा निवासी हकीम पीनारा पर पेट्रोल छिड़ककर बाथरूम में बंद कर आग लगा दी थी। घायल हकीम पीनारा ने शुक्रवार को उपचार के दौरान दम तोड़ गया।