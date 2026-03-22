Rajasthan: जंगल में मिली युवक की लाश, जगह-जगह बिखरे थे शरीर के टुकड़े, इलाके में मची सनसनी

वन्यजीव क्षेत्र के ओरिया वन क्षेत्र में भृगु ऋषि आश्रम के पास सुबह करीब आठ बजे क्षत-विक्षत अवस्था में शव मिला। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस टीम ने जांच के बाद मृतक की पहचान वालाराम गरासिया निवासी खजुरिया, थाना मांडवा, जिला उदयपुर के रूप में की। मृतक पास ही स्थित कृषि कुएं पर मजदूरी करता था। इस मामले में जांच जारी है। हिंसक वन्यजीव के हमले की आशंका को देखते हुए ओरिया और अचलगढ़ क्षेत्र में आगामी आदेशों तक जंगल भ्रमण पर रोक लगाई गई है। आमजन से रात्रि के समय अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने और बाहरी लोगों के वन क्षेत्र में प्रवेश की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की गई है।