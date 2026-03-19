MD Smuggler: ड्रग्स की दुनिया का ‘सुपरविलेन’, राजस्थान से गुजरात तक नेटवर्क, 100 करोड़ की कमाई, जादू-टोने में माहिर, पढ़िए पूरी क्राइम कुंडली

बाद में एमडी के बड़े तस्कर रमेश के संपर्क में आते ही राजू ने अफीम के कारोबार को त्याग दिया और एमडी के अवैध कारोबार में आ गया। अपने पुराने तस्करी नेटवर्क का फायदा उठाकर राजू एमडी सप्लाई के प्रति ट्रिप पर 15 लाख रुपए तक कमाने लगा। साइक्लोनर सेल के डर से रमेश के कोलकाता पलायन कर जाने के बाद दूसरे शातिर सरगना रमेश (यह दूसरा तस्कर था) के साथ साझेदारी में एमडी की फैक्ट्री लगाने लगा। इस दौरान रमेश भी पत्नी की हत्या के मुकदमे में जेल चला गया, तो पूरे नेटवर्क पर राजुराम उर्फ राजेश विश्नोई का दबदबा हो गया।