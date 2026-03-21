Tonk Rain News: टोंक में बारिश-ओलावृष्टि से रबी फसल बर्बाद, खेतों में पानी और किसानों की आंखों में आंसू

कई स्थानों पर बोर के आकार के बड़े ओले गिरने से खेतों में सफेद चादर जैसी स्थिति बन गई। पौधे टूटकर बिखर गए और उत्पादन की उम्मीद लगभग समाप्त हो गई। रबी सीजन की मूंग और उड़द, जो अंकुरित अवस्था में थीं, सबसे अधिक प्रभावित हुईं। इसके अलावा गेहूं, चना, टिंडा, तरबूज, खरबूजा और टमाटर जैसी सब्जी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। करीब 300 से 400 बीघा क्षेत्र में फसल खराब हुई है, जिससे किसानों को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान बंटी सैनी ने बताया कि कटाई से ठीक पहले आई इस आपदा ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। महेंद्र सैनी ने कहा कि सब्जी फसल में प्रति बीघा हजारों रुपये की लागत लगी थी, जो पूरी तरह नष्ट हो गई।