Alwar Accident: जिस बस से स्कूल से लौटा, उसी ने कुचला, 3 साल के मासूम की मौत, पिता बार-बार हो रहे बेहोश

इस दर्दनाक हादसे के बाद स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बच्चों को बस से उतारते समय पर्याप्त निगरानी और सुरक्षा के अभाव को इस घटना का कारण माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बसों में परिचालक की जिम्मेदारी स्पष्ट नहीं होती और कई बार छोटे बच्चों को बिना सहारे के ही उतार दिया जाता है। इसके अलावा चालकों की लापरवाही भी ऐसी घटनाओं की बड़ी वजह बनती जा रही है। लोगों ने मांग की है कि स्कूल बसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और बच्चों को चढ़ाने-उतारने के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।