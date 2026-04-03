Rajasthan News : डीजीपी राजीव शर्मा का स्पष्ट संदेश-थानों में बदसलूकी बर्दाश्त नहीं, अपराधियों पर करें प्रहार

इससे पहले डीजीपी ने पुलिस लाइन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया और डॉक्टरों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पुलिसकर्मियों के हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मेस में भोजन की गुणवत्ता और पोषण पर विशेष जोर देते हुए बेहतर डाइट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मोटर शाखा में वाहनों की उपलब्धता और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा पुलिस लाइन के विभिन्न कक्षों और दस्तावेजों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान एडीजी क्राइम बिपिन पांडे, आईजी ओमप्रकाश, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।