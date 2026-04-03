Bharatpur Firing: जमीनी विवाद में भरतपुर में फायरिंग, युवक की गोली मारकर हत्या, गांव में तनाव

इसी दौरान आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली जगतार सिंह (46) को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।