राजस्थान के भाइयों का अनूठा इनोवेशन: फोटो-वीडियो देखकर AI बता रहा सटीक लोकेशन, फ्री में कर सकते हैं यूज

दोनों भाइयों ने 'ट्रेस एक्स' नाम का एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, जो फ्री मोबाइल सिक्योरिटी देता है। इससे फिशिंग, क्यूआर कोड और एपीके फाइल से होने वाले साइबर क्राइम रोके जा सकते हैं। दोनों भाई अभी पिता के साथ केरल के कासरगोड में रहते हैं। पिता की यहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है।