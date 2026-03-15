मिनी सचिवालय के लिए नई जमीन, जहां दफ्तर चल रहे वहां से कमाई कर जुटाएंगे 50 करोड़

नवगठित जिले में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए मिनी सचिवालय निर्माण की योजना लंबे समय से चल रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में बताया है कि पहले चिह्नित भूमि पर तकनीकी और भौगोलिक कारणों से निर्माण करना मुश्किल है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन को मिनी सचिवालय के लिए प्रस्तावित किया गया था, वह पहाड़ी और गहरी ढलान वाली है। ऐसे में वहां निर्माण कार्य न केवल महंगा पड़ेगा, बल्कि भविष्य में अन्य सरकारी कार्यालयों के विस्तार की संभावना भी सीमित हो जाएगी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक जमीन का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत वर्तमान में बस स्टैंड के पास स्थित कार्यालय परिसर और आसपास की सरकारी जमीन को पुनर्व्यवस्थित करने की योजना बनाई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि संबंधित विभागों के कार्यालयों को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाए और उस जमीन का व्यावसायिक उपयोग (मॉनेटाइजेशन) किया जाए।