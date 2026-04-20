Kota Development: कोटा को मिलेगी 80 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, नई लिंक रोड, सड़क चौड़ीकरण समेत होंगे कई काम

सोमवार : 20 से 22 अप्रेल तक : कम्पीटीशन कॉलोनी, रंगबाड़ी रोड़, महावीर नगर तृतीय स्थित भगवान श्री पिप्पलेश्वर महादेव मन्दिर में पाटोत्सव-2026 के अवसर पर अष्टम् प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य एवं विराट आयोजन होगा, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और स्थानीय कलाकारों का विशेष प्रदर्शन भी शामिल होगा। 20 अप्रेल को सुबह 9 बजे से पिप्पलेश्वर वाटिका स्थित मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर, 21 को सहस्रघट महाभिषेक प्रात: 8 बजे, रात्रि 8 बजे भजन संध्या व 22 अप्रेल शाम को 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।