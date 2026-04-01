19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: प्याज लदा ट्रक दूसरे ट्रक में घुसा, ड्राइवर की हालत गंभीर

Kota Accident: कोटा जिले के चेचट क्षेत्र में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक की केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ड्राइवर का पैर टूट गया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Apr 19, 2026

Truck Accident

हादसे के बाद ट्रक की हालत (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

कोटा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने हड़कंप मचा दिया। चेचट इलाके में सालेड़ा कलां अंडरपास के समीप प्याज से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क के बीच खड़े दूसरे ट्रक में जा घुसा। हादसे के समय दूसरे वाहन का चालक उस समय टायर बदल रहा था।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चल रहे ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें भरा प्याज सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित हो गया।

तड़के 4 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे हुई। मध्य प्रदेश के बदनावर से प्याज भरकर दिल्ली जा रहा ट्रक जैसे ही सालेड़ा कलां अंडरपास के पास पहुंचा, वह सामने खड़े ट्रक से जा भिड़ा। खड़ा ट्रक सड़क किनारे नहीं बल्कि बीच में खड़ा था, जिससे हादसा और भी गंभीर हो गया। उस समय चालक टायर बदलने में व्यस्त था।

यह वीडियो भी देखें :

ट्रक केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त

इस हादसे में ट्रक चालक बिल्लू गुर्जर (40) गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर आया है और उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़ी। ट्रक में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। साथ में सफर कर रहे संदीप गुर्जर ने बताया कि हादसा बेहद भयावह था। उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी मोहर सिंह गुर्जर चालक के पीछे सो रहे थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए। यदि वे आगे बैठे होते तो बड़ा हादसा हो सकता था।

घायल को पहुंचाया गया रामगंजमंडी अस्पताल

घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम के मोनू मीणा मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायल चालक को रामगंजमंडी के चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस और पेट्रोलिंग टीम ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को फिर से सुचारु कराया।

ये भी पढ़ें

हनुमानगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा: बैंक कर्मचारी की मौके पर हुई मौत, 4 साथी गंभीर घायल
हनुमानगढ़
Hanumangarh Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 08:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: प्याज लदा ट्रक दूसरे ट्रक में घुसा, ड्राइवर की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota News: सुप्रीम कोर्ट से 40 हजार से अधिक परिवारों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेंगे मकानों के पट्टे, जानें पूरा मामला

Kota Chambal sanctuary issue, Chambal gharial sanctuary land dispute, Kota land denotification news, Rajasthan Supreme Court stay news, Chambal river area settlement issue, Kota housing patta problem, Rajasthan urban land issue, Chambal sanctuary boundary dispute, Kota property registration issue, Rajasthan environmental vs development debate, Mukundra Hills Tiger Reserve news, Kota civic problems residents, Rajasthan land rights issue, Chambal conservation controversy, Kota local news update
कोटा

Kota Mandi Bhav : चना-धनिया तेज, सोयाबीन-सरसों मंदा

Kota Mandi
कोटा

Rajasthan Roadways: हर महीने ₹90 करोड़ का नुकसान, सरकार पर बढ़ा बोझ; 3400 में से 1300 बसें निजी हाथों में

Rajasthan Roadways-3
कोटा

Road-Bridge Project: कोटा में यहां बनेगा लिंक रोड और स्टील ब्रिज, सड़क भी होगी चौड़ी; 5 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

Kota Road-Bridge Project-1
कोटा

Kota Mandi Bhav : चना, सरसों, धनिया व लहसुन तेज

Kota-Mandi
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.