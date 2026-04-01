हनुमानगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा: बैंक कर्मचारी की मौके पर हुई मौत, 4 साथी गंभीर घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित एसबीआई की लाल चौक शाखा के पांच कर्मचारी कार में सवार होकर किसी निजी समारोह में शामिल होने के लिए नोहर जा रहे थे। इसी दौरान सतीपुरा के पास विरासा होटल के सामने उनकी कार की सामने से आ रहे ट्रोले से भिड़ंत हो गई। हादसे में पीलीबंगा निवासी 23 वर्षीय शेषकरण सिंह पुत्र गोपीराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मनप्रीत सिंह, अरुण कुमार, देवेन्द्र कुमार और मुकेश कुमार निवासी हनुमानगढ़ घायल हो गए।